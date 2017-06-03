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Главные новости Свердловской области
18:01  03 июня 2017 0

Екатеринбуржцы стали давать детям имена, которые раньше были непопулярны. СПИСОК из 14 новых «лидеров»

Пушкин и клипарт. Екатеринбург, коляска, набережная, исеть, мамочка, дети, екатеринбург
За май в Екатеринбурге родилось более 4,5 тысячи новых жителейФото: Александр Мамаев © URA.RU

В рейтинге самых популярных имен новорожденных в Екатеринбурге впервые появились Макар, Савелий, Марк, Лев, Тимофей, Семен, Ярослав, Алина, Есения, Кира, Кристина, Таисия, Ева и Варвара. Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Администрация отчиталась, что Екатеринбург укрепил свою позицию города с полуторамиллионным населением. По данным автоматизированной информационной системы «Муниципальный регистр населения», в минувшем месяце в городе на свет появилось 4653 ребенка. Таким образом, на 1 июня 2017 года численность населения Екатеринбурга составила 1 миллион 505 тысяч 653 человека.

Наталья Володина
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