18:01 03 июня 2017 0

За май в Екатеринбурге родилось более 4,5 тысячи новых жителей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В рейтинге самых популярных имен новорожденных в Екатеринбурге впервые появились Макар, Савелий, Марк, Лев, Тимофей, Семен, Ярослав, Алина, Есения, Кира, Кристина, Таисия, Ева и Варвара. Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Администрация отчиталась, что Екатеринбург укрепил свою позицию города с полуторамиллионным населением. По данным автоматизированной информационной системы «Муниципальный регистр населения», в минувшем месяце в городе на свет появилось 4653 ребенка. Таким образом, на 1 июня 2017 года численность населения Екатеринбурга составила 1 миллион 505 тысяч 653 человека.