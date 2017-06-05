Мэрия Екатеринбурга не видит своей вины в огромных пробках из-за перекрытия улиц

14:41 05 июня 2017 2

«Это делается на благо горожан», - прокомментировали в администрации заторы из-за ремонта дорог Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация Екатеринбурга не собирается извиняться перед горожанами за огромную пробку, возникшую утром 5 июня на улице Металлургов после перекрытия улиц Репина и Татищева, заявил «URA.RU», пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. По его словам, чиновники просят жителей города отнестись с пониманием к ситуации, однако не намерены даже частично открывать перекресток для автомобилистов до окончания работ.

«Администрация города Екатеринбурга призывает жителей отнестись с пониманием к перекрытию улицы. За время ремонта перекресток Репина-Крауля преобразится, будет изменена схема светофорного регулирования, появятся новые дополнительные правые поворотные полосы, полностью поменяется характер перекрестка. Все делается для горожан, после окончания работ мы будем жить с новым преображенным перекрестком», — подчеркнул пресс-секретарь администрации Екатеринбурга. Он отметил, что мэрия не предусматривает частичного открытия перекрестка, несмотря на образовавшуюся 5 июня трехкилометровую пробку на улице Металлургов.

На вопрос корреспондента «URA.RU», собирается ли мэрия извиниться перед горожанами за предоставленные неудобства, Карманов ответил отрицательно. «Нет, конечно, просто призывает выбирать пути объезда, заранее выезжать и отнестись с пониманием к этому вопросу, это делается на благо горожан», — ответил пресс-секретарь администрации.

По его словам, мэрия обращается к автомобилистам с призывом заранее выбирать пути объезда улицы Репина. «Они организованы по Верх-Исетскому бульвару, улице Токарей и Гурзуфской. — отметил он. — Также для улучшения условий выезда из Верх-Исетского района по улице Радищева от Гурзуфской до Московской организовано движение в одностороннем направлении. Также для пользователей общественного транспорта и тех, кто сознательно отказался от автомобиля, троллейбусы доезжают до перекрестка улиц Репина и Малышева и разворачиваются в этом квадрате».

Помимо этого по улице Крауля от радиотехникума до улицы Крылова запущен автобусный маршрут-челнок, который ходит туда и обратно без перерыва в течение всего дня. Пассажиры троллейбусов и автобусов, которые подъехали к закрытому участку со стороны Малышева, могут пройти пешком по Репина до Крауля, сесть на этот челнок и доехать до радиотехникума, пояснил Карманов.

Как писало «URA.RU» ранее, сотни жителей Екатеринбурга утром 5 июня стали участниками огромного затора на улице Металлургов, который может войти в историю. Сервис «Яндекс.Пробки» уже назвал его необычайно сложным, а скучающие в пробке уральцы записывали видеоблоги прямо из автомобилей.