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06 июня 2017
05 июня 2017
08:00  06 июня 2017 0

Первый «летающий автомобиль» продержался в воздухе две секунды. ВИДЕО

Модель пролетела совсем чуть-чутьСкрин видео Youtube

В Сети опубликовано видео, где запечатлены испытания тестовой модели летающего автомобиля компании Toyota. Судя по ролику, появившемуся на Youtube, она провисела в воздухе не больше двух секунд.

Тестовая модель пока мало напоминает автомобиль и представляет собой каркас из металлических труб. На сегодняшний день машина может подняться лишь на высоту человеческого роста, после чего падает на землю.

Toyota собирается представить готовый летающий автомобиль во время Олимпийских игр 2020 в Токио, уточняет агентство Nation News. Предполагается, что на Играх машина доставит олимпийский факел к его конечной точке.

Татьяна Трушина
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