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07 июня 2017
Главные новости Свердловской области
22:46  07 июня 2017 0

Екатеринбургское предприятие устроило конкурс среди рабочих. Первые награды достались машинистам

Машинистов кранов оценивали в том числе по умениею работать в тандеме со стропальщикомФото: пресс-служба ВИЗ-Стали

На ВИЗ-Стали, входящем в Группу НЛМК, наградили лучших машинистов кранов, которые работают в сфере производства трансформаторного проката. Как отметили на предприятии, конкурс машинистов стал первым в череде традиционных корпоративных соревнований за звание «Лучший по профессии».

«В этом году на ВИЗ-Стали пройдет пять профессиональных конкурсов, направленных на выявление и поощрение сотрудников с наилучшими результатами, организацию обмена профессиональным опытом, развитие корпоративной культуры. Все победители получат дипломы и денежные призы», — отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.

Звание лучшего по профессии получил Максим Невзоров, второе место заняла Надежда Галимова, третье — Светлана Маренинова. Наилучший результат по итогам теоретических испытаний показала Александра Лыжина, лучше всех с практическими заданиями справилась Татьяна Токун.

Всего в конкурсе профмастерства участвовали 12 конкурсантов. В ходе первого тура оценивались теоретические знания краномашинистов. Конкурсанты отвечали на вопросы об устройстве и способах эксплуатации подъемных механизмов, о правилах перемещениях грузов, о требованиях техники безопасности и так далее. Второй этап включал проверку практических навыков. Каждый участник выполнил три задания: транспортировал рулон металла по установленной траектории, поднимал и перемещал груз по команде стропальщика, показал навыки работы с нестандартным грузом в виде декоративных корзин с цветами и кустарниками. Критериями оценки выполнения технологических операций по перемещению грузов были точность и безопасность выполняемых операций, умение работать в тандеме со стропальщиком.

Нина Калинина
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