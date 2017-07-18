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18 июля 2017
Главные новости Москвы
09:03  18 июля 2017 6

Российские истребители уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере. ВИДЕО

Репетиция авиации к параду Победы. Екатеринбург, самолет, авиация, миг-31
Ракету сбили на встречном курсеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Морская авиация ВМФ России провела учения на Камчатке с боевыми стрельбами. Минобороны РФ опубликовало видео перехвата сверхзвуковой ракеты в стратосфере, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Учения прошли на аэродроме «Елизово» в Камчатском крае. Летчики истребителей МиГ-31 поднялись в воздух по тревоге и работали на высоте 12 тысяч метров. Истребители отследили и уничтожили сверхзвуковую крылатую ракету на встречном движении, которая была пущена с морского носителя из акватории Охотского моря.

Как уточняет «Экономика сегодня», пилоты отрабатывали взаимодействие в авиационных парах.

17 июля в России отмечалась 101-я годовщина со дня основания Морской авиации ВМФ России, напоминает агентство Nation News.

Семен Гринберг
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