Российские истребители уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере. ВИДЕО

Морская авиация ВМФ России провела учения на Камчатке с боевыми стрельбами. Минобороны РФ опубликовало видео перехвата сверхзвуковой ракеты в стратосфере, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Учения прошли на аэродроме «Елизово» в Камчатском крае. Летчики истребителей МиГ-31 поднялись в воздух по тревоге и работали на высоте 12 тысяч метров. Истребители отследили и уничтожили сверхзвуковую крылатую ракету на встречном движении, которая была пущена с морского носителя из акватории Охотского моря.
Как уточняет «Экономика сегодня», пилоты отрабатывали взаимодействие в авиационных парах.
17 июля в России отмечалась 101-я годовщина со дня основания Морской авиации ВМФ России, напоминает агентство Nation News.