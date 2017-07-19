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19 июля 2017
15:56  19 июля 2017 1

Опасный гигантский астероид несется к Земле со скоростью 100 тысяч километров в час

Ученые ведут наблюдения на небесным гостем с 19 июняФото: maxpixel

Космическая скала более километра в диаметре несется к Земле со скоростью около ста тысяч км в час.

Гигантская глыба пролетит мимо Земли 22 июля в 10.43 по уральскому времени. Астероид, который относится к большим космическим телам, которые называют космическими скалами, засекли американские астрономы из «Каталинского небесного обзора» обсерватории Стюарда при Аризонском университете 19 июня. С тех пор ведутся ежедневные наблюдения за небесным объектом, к которому подключились ученые из других стран.

«Астероид 2017 МВ1 пролетит мимо Земли 22 июля на расстоянии 8.7 млн километров, он относится к разряду потенциально опасных небесных тел. Его диаметр составляет 1100 метров, — сообщили „URA.RU“ на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды УрФУ. — Его скорость, когда он будет находиться на максимальном приближении с Землей, составит 86580 километров в час».

Стоит напомнить, что челябинский метеорит, упавший 15 февраля 2013 года, был намного меньше: имел размер всего 17 метров в диаметре и вес более 10 тонн.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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