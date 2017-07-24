Жители Озерска Челябинской области заметили на небе необычное облако, внутри которого сверкали молнии, но не было слышно грома. Видео сразу же выложили в соцсети.
«Облако было очень необычного цвета, а внутри сверкали яркие молнии. Дождя в городе при этом не было, грома тоже не было слышно», — пишут очевидцы в группе «Говорит Озерск».
По данным местных жителей, облако висело над городом примерно три часа, с 20:00 до 23:00, и потом исчезло. Теперь озерчане гадают в соцсетях, что это: «выброс на „Маяке“, пришельцы или просто природное явление».