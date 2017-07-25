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19:56  25 июля 2017 0

Кандидаты в губернаторы залезли в телефоны пермяков перед выборами. На это ушло полмиллиона

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Выборы губернатора приходят в мобильные телефоны пермяковФото: Pixabay.com
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Пермский избирком разработал мобильное приложение о выборах губернатора, в которое активно заманивает избирателей. Как стало известно «URA.RU», на ноу-хау нынешней кампании было потрачено более полумиллиона рублей.

Избирательная комиссия Пермского края начала распространять в социальных сетях ссылки на мобильное приложение «Мои выборы». Предполагается, что с помощью программы жители в режиме онлайн смогут получить информацию о всех кампаниях, проходящих в Прикамье, о кандидатах и политических партиях. Также пользователь сможет быстро найти на карте свой избирательных участок, найти себя в списках или автоматически позвонить на «горячую линию». Ссылки на приложение активно распространяют в «пабликах» соцсетях с просьбой «максимального репоста».

Это не вирус — пермяков заманивают следить за выборами в режиме онлайн
Скриншот страницы социальной сети «ВКонтакте»

В пресс-службе крайизбиркома «URA.RU» пояснили, что приложение разработано и распространяется исключительно с целью информирования граждан о предстоящих 10 сентября выборах: «Задача — повысить доступность выборов и интерес к ним, информированность избирателей. И сделать выборы более удобными». На приложение было потрачено 665 тысяч рублей, ранее состоялся аукцион на разработку программы. В первые часы ее скачали более двухсот пользователей.

Мобильное приложение — не первое ноу-хау, которым отметился пермский избирком. Ранее в Заксобрание было внесено предложение продлить работу участков на выборах до 22 часов (обычно голосование проходит с 08:00 до 22:00), чтобы успели проголосовать дачники и другие избиратели — депутаты поддержали идею. А в мае в вузах и студенческих общежитиях распространили листовки с использованием популярного интернет-мема «Ждун» — таким образом молодежь проинформировали о новшествах выборов главы региона.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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