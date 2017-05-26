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Главные новости Пермского края
19:52  26 мая 2017 1

Пермских студентов на выборы губернатора заманивает «Ждун». ФОТО

Вузы и общежития Перми уже завалены предвыборными листовкамиФото: предоставлено читателями "URA.RU"
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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В Перми студентам рассказывают о новшествах на выборах губернатора. Как стало известно «URA.RU», вузы и общежития уже завалены листовками, хотя кампания пока не стартовала.

Учащиеся пермских вузов сообщили, что с начала недели в их учебных заведениях и общежитиях активно распространяют листовки про предстоящие выборы губернатора Пермского края, хотя избирательная кампания еще не стартовала. В материалах использован известный интернет-мем «Ждун», в них повествуется о том, что время работы участков в день голосования будет продлено до 22:00, а также сообщается о возможности студентов отдать голос не по месту прописки. На обороте флаера — координаты всех территориальных комиссий.

В Избирательной комиссии Пермского края «URA.RU» подтвердили факт распространения листовок. Студентов решено информировать в связи со сжатыми сроками реализации изменений в части голосования без открепительных удостоверений. Разработаны также инфографика о голосовании иногородних студентов, с руководством учебных заведений проведены совещания. «Поскольку учебный год подходит к завершению, времени на информирование студентов о новых возможностях голосования не по месту прописки мало: до середины июня и с 1 по 4 сентября», — пояснили в крайизбиркоме.

На этой неделе, напомним, Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах. Данная мера позволит избирателю голосовать не по месту регистрации, а где удобно. Для этого необходимо заранее прийти в территориальную комиссию (с 26 июля) или на этот избирательный участок (с 30 августа) и не позднее 4 сентября написать заявление о желании проголосовать на этом участке.

Опоздавшим с написанием заявления придется съездить в свою участковую комиссию по месту регистрации и написать заявление об исключении из списка избирателей. Сделать это необходимо не позднее 14:00 9 сентября 2017 года, рассказали в крайизбиркоме.

Выборы губернатора Пермского края состоятся 10 сентября.

Стефан Савелли
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