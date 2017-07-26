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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
12:49  26 июля 2017 8

«Хорошо, что женщины его боятся. Это уменьшает конкуренцию». Жена маньяка-убийцы Ткача дала откровенное интервью

Пологовский маньяк отбывает пожизненное заключениеФото: телеканал ТСН

Жительница Ярославля Елена Ткач, жена маньяка-убийцы Сергея Ткача, отбывающего пожизненное наказание, призналась, что поддерживала бы своего любимого во всем и избавилась бы от его бывших жен. Откровенное интервью женщина дала телеканалу «2+2».

Она призналась, что является крайне ревнивой, и предупредила потенциальных соперниц, что к ее мужу лучше не приближаться. Кроме того, она заявила, что «если бы связывалась с его предыдущими женами, их бы уже не было».

Девушка призналась: если бы она встретила свою любовь чуть раньше, то во всём бы его поддерживала, например, помогала бы прятать трупы, передает Life. А статья мужа ее совсем не пугает: «Очень хорошо, что женщины его боятся, если это так. Потому что это уменьшает конкуренцию. Это для меня самое главное».

Ранее «URA.RU» сообщало, что россиянка вышла замуж за маньяка, отбывающего срок в украинской тюрьме за убийства и насилие над несовершеннолетними. Девушка родила от него дочку, планирует завести вместе с ним еще детей и хочет забрать своего 64-летнего возлюбленного в Россию.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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