12:49 26 июля 2017 8

Пологовский маньяк отбывает пожизненное заключение Фото: телеканал ТСН

Жительница Ярославля Елена Ткач, жена маньяка-убийцы Сергея Ткача, отбывающего пожизненное наказание, призналась, что поддерживала бы своего любимого во всем и избавилась бы от его бывших жен. Откровенное интервью женщина дала телеканалу «2+2».

Она призналась, что является крайне ревнивой, и предупредила потенциальных соперниц, что к ее мужу лучше не приближаться. Кроме того, она заявила, что «если бы связывалась с его предыдущими женами, их бы уже не было».

Девушка призналась: если бы она встретила свою любовь чуть раньше, то во всём бы его поддерживала, например, помогала бы прятать трупы, передает Life. А статья мужа ее совсем не пугает: «Очень хорошо, что женщины его боятся, если это так. Потому что это уменьшает конкуренцию. Это для меня самое главное».

Ранее «URA.RU» сообщало, что россиянка вышла замуж за маньяка, отбывающего срок в украинской тюрьме за убийства и насилие над несовершеннолетними. Девушка родила от него дочку, планирует завести вместе с ним еще детей и хочет забрать своего 64-летнего возлюбленного в Россию.