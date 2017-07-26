{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
20:00  26 июля 2017 0

Югру, Ямал и Тюмень ждет прибавка населения, остальные уральские регионы упадут в демографическую яму

Пушкин и клипарт. Екатеринбург, коляска, набережная, исеть, мамочка, дети, екатеринбург
В последние годы в России прослеживается убыль населенияФото: Александр Мамаев © URA.RU

До 2030 года демографические показатели во всех регионов России будут расти. Общая численность 15-19-летних вырастет с 6596 (2016 год) до 8951,6 тыс человек. Наиболее динамичный рост, по подсчетам Института образования и Института демографии НИУ ВШЭ, продемонстрируют Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область, а также Чечня, Республика Тыва и Алтай. Правда, ряд специалистов прогнозируют очередной спад.

Даже столь положительный прогноз ВШЭ не справится с последствиями демографического спада — в 2030 году численность 15-19-летних составит лишь 74,4% по отношению к уровню 2005 года, пишет RT. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что с 2016 года в России стала прослеживаться «минусовая рождаемость». С этим же согласилась и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец с поправкой, что убыль населения отмечается уже на протяжении двух лет.

«Семьи смотрят с тревогой в будущее. Им нужны дополнительные меры государственной поддержки. До сих пор для большинства молодых семей недоступны такие основы комфортной жизни, как своя квартира, нормальная зарплата, есть такое явление, как работающие бедные. В таких условиях сложно говорить о том, что будет увеличиваться количество многодетных семей», — приводит агентство слова Вольнец, которая также отметила, что государство должно продумать новые механизмы помощи молодым семьям. К примеру, ввести материнские зарплаты до 15 тысяч рублей в зависимости от количества детей.

Особое опасение экспертов вызывает ситуация на Дальнем Востоке, который занял едва не последнюю строчку в рейтинге ВШЭ. Причинами небольшого прироста юных граждан в этом регионе, по словам собеседницы, служат отток населения и криминализация молодежной среды. «Огромное количество молодёжи на Дальнем Востоке просто гибнет, или же ребята попадают в тюрьму. Это ведёт к тому, что всё меньше людей создают семьи, становятся полноценными членами общества», — заключила Волынец.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров