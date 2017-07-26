20:00 26 июля 2017 0

В последние годы в России прослеживается убыль населения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

До 2030 года демографические показатели во всех регионов России будут расти. Общая численность 15-19-летних вырастет с 6596 (2016 год) до 8951,6 тыс человек. Наиболее динамичный рост, по подсчетам Института образования и Института демографии НИУ ВШЭ, продемонстрируют Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область, а также Чечня, Республика Тыва и Алтай. Правда, ряд специалистов прогнозируют очередной спад.

Даже столь положительный прогноз ВШЭ не справится с последствиями демографического спада — в 2030 году численность 15-19-летних составит лишь 74,4% по отношению к уровню 2005 года, пишет RT. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что с 2016 года в России стала прослеживаться «минусовая рождаемость». С этим же согласилась и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец с поправкой, что убыль населения отмечается уже на протяжении двух лет.

«Семьи смотрят с тревогой в будущее. Им нужны дополнительные меры государственной поддержки. До сих пор для большинства молодых семей недоступны такие основы комфортной жизни, как своя квартира, нормальная зарплата, есть такое явление, как работающие бедные. В таких условиях сложно говорить о том, что будет увеличиваться количество многодетных семей», — приводит агентство слова Вольнец, которая также отметила, что государство должно продумать новые механизмы помощи молодым семьям. К примеру, ввести материнские зарплаты до 15 тысяч рублей в зависимости от количества детей.

Особое опасение экспертов вызывает ситуация на Дальнем Востоке, который занял едва не последнюю строчку в рейтинге ВШЭ. Причинами небольшого прироста юных граждан в этом регионе, по словам собеседницы, служат отток населения и криминализация молодежной среды. «Огромное количество молодёжи на Дальнем Востоке просто гибнет, или же ребята попадают в тюрьму. Это ведёт к тому, что всё меньше людей создают семьи, становятся полноценными членами общества», — заключила Волынец.