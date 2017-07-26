Samsung выпустит съедобный телефон-банан. ФОТО

Samsung запатентовала съедобный шпионский телефон в виде банана. Об этом сообщает американске бюро патентов.
Съедобный телефон, похожий на настоящий банан, запатентовала в США южнокорейская компания Samsung. Интерфейс нового аппарата будет расположен по всей кожуре «банана».
Технические подробности нового изобретения неизвестны, однако в патенте указано, что новый продукт является «дисплейным устройством» в форме банана, на кожуру которого проецируется графический интерфейс мобильной операционной системы.
Изобретение Samsung можно смело назвать первым в мире съедобным шпионским телефоном