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26 июля 2017
22:57  26 июля 2017 0

Samsung выпустит съедобный телефон-банан. ФОТО

Новинка предназначена для шпионовФОТО:360tv

Samsung запатентовала съедобный шпионский телефон в виде банана. Об этом сообщает американске бюро патентов.

Съедобный телефон, похожий на настоящий банан, запатентовала в США южнокорейская компания Samsung. Интерфейс нового аппарата будет расположен по всей кожуре «банана».

Технические подробности нового изобретения неизвестны, однако в патенте указано, что новый продукт является «дисплейным устройством» в форме банана, на кожуру которого проецируется графический интерфейс мобильной операционной системы.

Изобретение Samsung можно смело назвать первым в мире съедобным шпионским телефоном

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pdfpiw.uspto.gov

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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