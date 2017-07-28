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28 июля 2017
27 июля 2017
03:48  28 июля 2017 0

Американский сенат проголосовал за новые санкции против России

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Несмотря на то, что президенты "поладили" на саммите G20, в США решили продолжать давление на РоссиюФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, принят большинством голосов в сенате США. После того, как законопроект будет представлен главе Белого дома, президент Дональд Трамп примет окончательное решение.

Президент США решительно поддерживает политику санкций, сообщает телеканал 360 со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сандерс.

«Мы намерены подождать и посмотреть, как будет выглядеть в окончательном виде данное законодательство, и на том этапе примем решение, — приводит издание заявление Сандерс. — Когда у нас будет окончательный вариант законопроекта, мы дадим вам знать».

О том, что американский лидер Дональд Трамп может передумать, речи не идет, пишет Nation News.

Отметим, ранее «URA.RU» писало о том, что президент РФ Владимир Путин назвал политику постоянного и беспричинного ужесточения санкций «хамством», которое «невозможно бесконечно терпеть». То, как Кремль намерен отреагировать, будет зависеть от итогового документа, который с США готовы принять.

Евгений Александров
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