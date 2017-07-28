В аэропорту Кишинева попытались отказать в прилете рейсу S7. На нем в Молдавию собирается вылететь российская делегация во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, сообщает «Федеральное агентство новостей». Об этом политик написал в своем личном аккаунте в Twitter.
Пользователи поддержали возмущение вице- премьера: «Додон мебель что ли? Странно это всё.», «Так и хотят, чтоб наши делегации летали военными бортами», «Угомоните уже их», «Пересаживайтесь на МИГи тогда»
Ранее МИД Молдавии предложило делегации из РФ отменить свой визит в страну из-за того, что она собирается прибыть на самолетах ВВС России, передает агентство «Nation news».