{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,54
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 июля 2017
14:57  28 июля 2017 2

«Угомоните уже их!» Кишинев попытался отказать в прилете Рогозину

О попытках аэропорта в Молдавии сообщил РогозинФото: сайт правительства РФ

В аэропорту Кишинева попытались отказать в прилете рейсу S7. На нем в Молдавию собирается вылететь российская делегация во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, сообщает «Федеральное агентство новостей». Об этом политик написал в своем личном аккаунте в Twitter.

Пользователи поддержали возмущение вице- премьера: «Додон мебель что ли? Странно это всё.», «Так и хотят, чтоб наши делегации летали военными бортами», «Угомоните уже их», «Пересаживайтесь на МИГи тогда»

Ранее МИД Молдавии предложило делегации из РФ отменить свой визит в страну из-за того, что она собирается прибыть на самолетах ВВС России, передает агентство «Nation news».

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров