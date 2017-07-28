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28 июля 2017
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26 июля 2017
21:45  28 июля 2017 0

Решетников озадачил промышленников громким обещанием по зарплатам

Поездка губернатора Решетникова в Верещагинский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, решетников максим
Максим Решетников считает, что пермякам надо платить побольшеФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников посетил предприятия Краснокамска. Глава региона отметил, что местное производство растет, поэтому пора повышать зарплаты работникам.

В пятницу, 28 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников побывал на одной из проблемных территорий Прикамья — в Краснокамске. В программу поездки вошли визиты на крупные предприятия города: ремонтно-механический завод (РМЗ), целлюлозно-бумажный комбинат «Кама», завод металлических сеток. Обсуждались вопросы развития предприятий и кооперации промышленников.

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«У многих предприятий Краснокамска был сложный период. И те, что мы посетили, зачастую прошли болезненную смену владельцев. Но сейчас можно сказать, что пришли внятные собственники, которые вкладывают деньги. Предприятия развиваются. Численность занятых либо стабилизировалась, либо начинает расти. У предприятий есть четкое видение, что делать дальше», — поделился Максим Решетников с журналистами своими впечатлениями от увиденного.

Также глава региона коснулся вопроса заработных плат: поскольку предприятия вышли из сложного периода, то жители Краснокамска могут рассчитывать на рост оплаты труда. К примеру, на РМЗ Решетникову сообщили, что средняя зарплата сотрудников сегодня составляет порядка 30 тысяч рублей. «Сегодня все понимают: очень непросто, но заработную плату надо повышать», — подчеркнул врио губернатора.

Стефан Савелли
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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