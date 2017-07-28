Решетников озадачил промышленников громким обещанием по зарплатам

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников посетил предприятия Краснокамска. Глава региона отметил, что местное производство растет, поэтому пора повышать зарплаты работникам.
В пятницу, 28 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников побывал на одной из проблемных территорий Прикамья — в Краснокамске. В программу поездки вошли визиты на крупные предприятия города: ремонтно-механический завод (РМЗ), целлюлозно-бумажный комбинат «Кама», завод металлических сеток. Обсуждались вопросы развития предприятий и кооперации промышленников.
«У многих предприятий Краснокамска был сложный период. И те, что мы посетили, зачастую прошли болезненную смену владельцев. Но сейчас можно сказать, что пришли внятные собственники, которые вкладывают деньги. Предприятия развиваются. Численность занятых либо стабилизировалась, либо начинает расти. У предприятий есть четкое видение, что делать дальше», — поделился Максим Решетников с журналистами своими впечатлениями от увиденного.
Также глава региона коснулся вопроса заработных плат: поскольку предприятия вышли из сложного периода, то жители Краснокамска могут рассчитывать на рост оплаты труда. К примеру, на РМЗ Решетникову сообщили, что средняя зарплата сотрудников сегодня составляет порядка 30 тысяч рублей. «Сегодня все понимают: очень непросто, но заработную плату надо повышать», — подчеркнул врио губернатора.