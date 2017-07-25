{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,82
Динамика за 2 недели
Евро 69,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 июля 2017
24 июля 2017
23 июля 2017
22 июля 2017
21:58  25 июля 2017 0

«Подтолкнем производство молока». Новый губернатор пообещал раздать пермские земли фермерам

Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., корова
Фермам нужны земли для кормовой базыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио губернатора Прикамья Максим Решетников намерен забрать у собственников неиспользуемые земли и отдать их фермерам. Об этом он заявил на совете глав муниципалитетов Прикамья.

Во вторник, 25 июля, временно исполняющий губернатора Пермского края Максим Решетников посетил город Нытва, где провел заседание совета глав муниципальных образований и городских округов. На этот раз обсуждались общественная безопасность в регионе, промежуточные результаты реализации программы благоустройства и ремонта дорог.

Также на совете подняли вопрос вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. «Конечная задача: невостребованную землю отдать нашим сельхозпроизводителям. Фермы, которые строятся, как раз нуждаются в этих землях для кормовой базы. Мы тем самым дополнительно подтолкнем производство молока в крае», — заявил врио губернатора после заседания журналистам.

В июне министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края объявило об активизации процедуры изъятия земель сельскохозяйственного назначения. Речь о собственниках, которые не используют участки. Ведомство намерено изымать 30 тысяч гектаров в год и передавать их тем, кто готов возделывать землю. Новый глава региона уже поручил минсельхозу к 2022 году на 20% увеличить площадь пахотных земель в Пермском крае.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров