Врио губернатора Прикамья Максим Решетников намерен забрать у собственников неиспользуемые земли и отдать их фермерам. Об этом он заявил на совете глав муниципалитетов Прикамья.
Во вторник, 25 июля, временно исполняющий губернатора Пермского края Максим Решетников посетил город Нытва, где провел заседание совета глав муниципальных образований и городских округов. На этот раз обсуждались общественная безопасность в регионе, промежуточные результаты реализации программы благоустройства и ремонта дорог.
Также на совете подняли вопрос вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. «Конечная задача: невостребованную землю отдать нашим сельхозпроизводителям. Фермы, которые строятся, как раз нуждаются в этих землях для кормовой базы. Мы тем самым дополнительно подтолкнем производство молока в крае», — заявил врио губернатора после заседания журналистам.
В июне министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края объявило об активизации процедуры изъятия земель сельскохозяйственного назначения. Речь о собственниках, которые не используют участки. Ведомство намерено изымать 30 тысяч гектаров в год и передавать их тем, кто готов возделывать землю. Новый глава региона уже поручил минсельхозу к 2022 году на 20% увеличить площадь пахотных земель в Пермском крае.