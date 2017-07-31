15:06 31 июля 2017 0

После неудачной попытки посадить Попова, Полищук сам может стать фигурантом уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция проводит доследственную проверку по жалобе Дины Кашаповой об угрозе убийством со стороны ее бывшего сожителя Юрия Полищука. Его задержали, когда он с лопатой напал на женщину в частном доме СНТ «Касарги», сообщила «URA.RU» потерпевшая.

Юрий Полищук известен скандалом с попыткой дать взятку и отправить в колонию директора одной из лучших челябинских школ — 31-го физико-математического лицея Александра Попова. Эта история прогремела на всю страну, общественность вступилась за директора лицея. В итоге суд его оправдал, а депутаты сделали почетным гражданином Челябинска. А Полищук не понес никакой ответственности.

Сейчас мужчину, пытавшегося «подставить» Попова, обвиняют в другом преступлении. По словам Кашаповой, она некоторое время встречалась с Полищуком. Однако тот оказался не тем мужчиной, за которого себя выдавал. Пара рассталась. Полищук не стал мириться с разрывом отношений и якобы стал угрожать убить свою даму, раз она его разлюбила. Такие угрозы поступали многократно. Но самый вопиющий случай произошел в 4 часа ночи в пятницу, 28 июля.

«Полищук приехал в СНТ, где в загородном доме ночевала Кашапова с внучками и пришедшей в гости соседской девочкой. Он взял штыковую лопату, несколько раз ударил по машине и стал кричать, чтобы ему открыли. Прибежала соседка, чья дочь ночевала в нашем доме. Она вместе с Кашаповой схватили лопату, чтобы не дать Полищуку никого ударить. 15-летняя дочь соседки брызнула ему в лицо перцовым баллончиком. Приехали сотрудники ЧОП „Щит“, охранявшие дом, и задержали мужчину», — рассказывает родственник потерпевшей.

Один из самых авторитетных челябинских педагогов Попов (на фото) в свое время натерпелся от Полищука Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Полищука написали сразу два заявления в полицию — от ЧОП и родственников Кашаповой. «Полищука допросили и почему-то отпустили, хотя все соседи слышали, что он угрожал убийством и пытался расправиться с Кашаповой. Он уже не в первый раз это делает. Причем дождался, когда мужчин не будет рядом. Да и нам он угрожал, говорил, что работает в спорткомплексе „Динамо“ и знает все полицейское начальство. Заявлял, что тренировал боксеров и в любой момент может созвать бригаду, которая нас побьет. Производит впечатление неадекватного человека. Его нужно изолировать от общества», — объясняют родственники потерпевшей.

В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили сам факт инцидента. «Проводится доследственная проверка. 1 августа будет возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Пока только по факту происшествия. Расследование покажет вину конкретных участников инцидента», — подчеркнул замруководителя пресс-службы полицейского главка Григорий Макеев.