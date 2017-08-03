{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,58
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
05:56  03 августа 2017 0

Эксперты: частный бизнес инвестирует в Крым в 13 раз больше государства

Крым., лодки, катера, черное море, южный берег крыма
Туристическая сфера - одна из самых перспективных для инвестиций, считают экспертыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Объем частных инвестиций в республику Крым за последние два года составил 27 миллиардов рублей, что превышает объем государственных вложений в 13 раз. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет Минэкономразвития.

По данным экспертов, лучше всего на полуострове развиваются сферы туризма, промышленности и строительства. В общей сложности участники свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму работают над 995 проектами, из которых большая часть принадлежит малому и среднему бизнесу. Общий объем частного капитала, пришедшего в Крым, составил 52 миллиарда рублей в 2016 и 47, 5 миллиарда в 2017 году.

«Объем валового регионального продукта полуострова в позапрошлом году составил 189,4 млрд рублей. 47,5 млрд рублей инвестиций — четверть от всего ВРП региона. Это примерно уровень среднего российского субъекта, например, Псковской области, Хакасии или Костромы. Но при этом инвестиции в СЭЗ в размере 27 млрд рублей — это очень хорошая цифра. Лучше работают только особые зоны в Татарстане, Томске и, возможно, в Липецке», — отметил старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов.

По мнению эксперта, в Крыму и дальше будет сохраняться положительная экономическая динамика. В основном, за счет компаний, не сотрудничающих с западными странами. «Крупный бизнес пока боится. Но надо понимать, что средний бизнес — это не ларьки, а довольно крупные компании», — добавил Земцов.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров