05:56 03 августа 2017 0

Туристическая сфера - одна из самых перспективных для инвестиций, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Объем частных инвестиций в республику Крым за последние два года составил 27 миллиардов рублей, что превышает объем государственных вложений в 13 раз. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет Минэкономразвития.

По данным экспертов, лучше всего на полуострове развиваются сферы туризма, промышленности и строительства. В общей сложности участники свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму работают над 995 проектами, из которых большая часть принадлежит малому и среднему бизнесу. Общий объем частного капитала, пришедшего в Крым, составил 52 миллиарда рублей в 2016 и 47, 5 миллиарда в 2017 году.

«Объем валового регионального продукта полуострова в позапрошлом году составил 189,4 млрд рублей. 47,5 млрд рублей инвестиций — четверть от всего ВРП региона. Это примерно уровень среднего российского субъекта, например, Псковской области, Хакасии или Костромы. Но при этом инвестиции в СЭЗ в размере 27 млрд рублей — это очень хорошая цифра. Лучше работают только особые зоны в Татарстане, Томске и, возможно, в Липецке», — отметил старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов.

По мнению эксперта, в Крыму и дальше будет сохраняться положительная экономическая динамика. В основном, за счет компаний, не сотрудничающих с западными странами. «Крупный бизнес пока боится. Но надо понимать, что средний бизнес — это не ларьки, а довольно крупные компании», — добавил Земцов.