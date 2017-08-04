Названы пять лучших мест для секс-туризма

Британская газета Daily Star составила список стран с наиболее развитой секс-индустрией для туристов. Рейтинг опубликован на сайте издания 3 августа.
По мнению британских журналистов, лучше всего с развратом дела обстоят на курортах Таиланда, в бразильском Рио-Де-Жанейро, на Канарских островах в Испании, а также в Доминиканской республике и на Филиппинах.
Интересно, что из перечисленных мест, абсолютным легальной секс-индустрия является лишь в Бразилии. В остальных городах и странах рейтинга проституция запрещена законом, поэтому владельцам борделей и жрицам любви приходится маскировать свою работу под массажные салоны и Go-Go Бары. Отмечается, что сексуальная индустрия — главная причина роста интереса туристов к стране. По неофициальным оценкам, число девушек, занимающихся интимном бизнесом, превышает 500 тысяч.