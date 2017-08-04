{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,75
Динамика за 2 недели
Евро 71,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Москвы
02:52  04 августа 2017 0

Названы пять лучших мест для секс-туризма

Земля, красивый домик, социальное пособие,бедность, ребенок в автомобиле, проститутки, шлюхи , нижнее белье, доллары, проституция, сексуальность, чулки, шлюхи, шлюха, секс за деньги, проститутка
Среди популярных направлений для секс-туристов значится и любимый россиянами ТаиландФото: depositphotos.com © URA.RU

Британская газета Daily Star составила список стран с наиболее развитой секс-индустрией для туристов. Рейтинг опубликован на сайте издания 3 августа.

По мнению британских журналистов, лучше всего с развратом дела обстоят на курортах Таиланда, в бразильском Рио-Де-Жанейро, на Канарских островах в Испании, а также в Доминиканской республике и на Филиппинах.

Интересно, что из перечисленных мест, абсолютным легальной секс-индустрия является лишь в Бразилии. В остальных городах и странах рейтинга проституция запрещена законом, поэтому владельцам борделей и жрицам любви приходится маскировать свою работу под массажные салоны и Go-Go Бары. Отмечается, что сексуальная индустрия — главная причина роста интереса туристов к стране. По неофициальным оценкам, число девушек, занимающихся интимном бизнесом, превышает 500 тысяч.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров