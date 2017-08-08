18:11 08 августа 2017 0

В Верхотурье проблемы с очередным сити-менеджером Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Администрация Верхотурья до сих пор не определила, кто будет готовить город к очередному отопительному сезону. Котельные закрыты, персонал уволен, договоры не подготовлены.

Как заявил «URA.RU» глава города Алексей Лиханов, 10 августа депутаты гордумы намерены задать ряд вопросов о сложившейся ситуации сити-менеджеру Василию Сизикову. По словам мэра, вопросы у думцев к чиновнику копились в течение нескольких месяцев. Они касаются различных сфер. В частности, думцы не понимают, почему администрация города не подготовила и не представила для финансирования из областного бюджета проекты по повышению комфорта городской среды. За данное упущение депутаты, скорее всего, потребуют наложить на Сизикова дисциплинарное взыскание.

Мэрия также не изменила статус городских котельных. До 1 февраля текущего года их на правах аренды эксплуатировала фирма «УралТЭК». После этой даты муниципалитет должен был передать котельные бизнесменам на правах концессии. Однако новый договор по сей день не подготовлен. По словам Лиханова, в настоящее время котельные закрыты, их персонал уволен, подготовка к зиме не ведется. Котлованы, в которые установлены котлы, затоплены. «Ситуация вызывает крайнюю настороженность», — говорит глава города. По словам одного из местных депутатов, 10 августа может быть поставлен вопрос о выражении недоверия главе администрации.

В гордуме поясняют, что владелец «УралТЭК» Леонид Бычков лоббирует принятие решения о заключении с ним нового договора. Алексей Лиханов считает, что фирма работала в городе профессионально и он не имеет ничего против продления с ней отношений. Однако мэр считает неприемлемым установленный для «УралТЭК» тариф — он один из самых высоких в регионе. Лиханов будет настаивать на его пересмотре.

Как ранее сообщало «URA.RU», 19 декабря 2016 года Леонида Бычкова вызвали на допрос к старшему следователю СК РФ по Ленинскому району Екатеринбурга, где объявили о поступлении заявления о даче им взятки руководителю РЭК Владимиру Гришанову в размере 50 миллионов рублей за содействие в установлении высокого тарифа. Итоги рассмотрения заявления неизвестны.

Дозвониться до главы Верхотурья Василия Сизикова и министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова не удалось.