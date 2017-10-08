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Главные новости Пермского края
18:05  08 октября 2017 0

«Ужас, что творится». Мощный ураган в Прикамье снес крыши домов и повалил деревья. ФОТО

В Чайковском бушевал сильный ветерФото: "ВКонтакте", паблик "Подслушано. Чайковский"

В городе Чайковском в субботу, 7 октября, бушевал сильный ветер. Хотя МЧС объявляло о штормовом предупреждении, многие жители города оказались не готовы защитить себя и свое имущество от стихии.

В нескольких дворах города под поваленными деревьями оказались автомобили. Так, на улице Мира, 12 сломавшаяся от ветра береза помяла крышу у «Лада Гранта» и снесла капот «ВАЗ-2114», об этом сообщают жители Чайковского во «ВКонтакте».

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Фото: «ВКонтакте», паблик «Подслушано Чайковский»

Ураганом снесло крышу детской спортивной школы. Как указывают жители города, крышу здания обновили всего месяц назад, но кровля все равно не выдержала напора ветра. Кроме того, снесло рекламный щит в центре города, оказались повреждены остановки и повалены деревья вдоль тротуаров. «Ужас, что творится с погодой? Лучше уж дома сидеть видимо», «Яблони вдоль Ленина изжили свое, спиливать надо», — пишут подписчики.

Нина Калинина
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