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09 октября 2017
08 октября 2017
09:35  09 октября 2017 2

В Сенате США опасаются, что Трамп может спровоцировать Третью мировую войну

Дональд Трамп, трамп дональд
Американский лидер разругался с бывшим соратникомФото: wikimedia.org/The White House

Американский сенатор Боб Коркер заявил, что действия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа могут спровоцировать начало Третьей мировой войны.

Политик полагает, что американский лидер представляет собственную работу в качестве «реалити-шоу», его поведение по отношению к другим государствам может поставить страну на путь к конфликту планетарного масштаба, пишет RT.

«Он беспокоит меня. Он должен беспокоить каждого, кто переживает за нашу страну», — встревоженно подчеркнул сенатор. По его мнению, от непоправимых действий американского лидера удерживают лишь политические тяжеловесы в лице министра обороны Джеймса Мэттиса и госсекретаря Рекса Тиллерсона, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Ранее Трамп вступил в конфликт с бывшим соратником Коркером, отказав ему в поддержке при переизбрании на посту главы сенатского комитета по международным делам, сообщает сайт kp.ru.

Лев Истомин
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