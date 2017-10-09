Американский сенатор Боб Коркер заявил, что действия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа могут спровоцировать начало Третьей мировой войны.
Политик полагает, что американский лидер представляет собственную работу в качестве «реалити-шоу», его поведение по отношению к другим государствам может поставить страну на путь к конфликту планетарного масштаба, пишет RT.
«Он беспокоит меня. Он должен беспокоить каждого, кто переживает за нашу страну», — встревоженно подчеркнул сенатор. По его мнению, от непоправимых действий американского лидера удерживают лишь политические тяжеловесы в лице министра обороны Джеймса Мэттиса и госсекретаря Рекса Тиллерсона, добавляет «Федеральное агентство новостей».
Ранее Трамп вступил в конфликт с бывшим соратником Коркером, отказав ему в поддержке при переизбрании на посту главы сенатского комитета по международным делам, сообщает сайт kp.ru.