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10 октября 2017
21:00  10 октября 2017 0

Десятая губернаторская отставка, ипотечный бум в России, Незнайка-экстремист. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Автор поста с цитатой из Носова чувствует себя новым СоколовскимФото: Александр Мамаев © URA.RU

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Здравствуйте, сегодня 10 октября. Вот самое интересное и важное за день:

Путин сменил десятого губернатора за последний месяц, им оказался глава Ивановской области Павел Коньков. Его отставили из-за пассивности, а Воскресенского отправили освежить «гнилое местечко».

Экс-депутат Баков начал президентскую кампанию с троллинга Кремля. Проект его ученика призван напугать Москву, но пока конкурирует с Поклонской.

В России — ипотечный бум: ставки бьют исторический минимум, люди открывают кубышки, но их ждет социальная ловушка.

Мужчину вызвали на допрос после цитаты из «Незнайки на Луне» в социальной сети. Юристы считают, что это стукачество XXI века.

Проектировщики «Русского юродивого стадиона» ответили на вопросы о странной трибуне и нашли виноватых.

Актер Михаил Ефремов прочитал стихотворение про «богатое наследство» работника УВЗ.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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