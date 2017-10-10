Актер Михаил Ефремов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зачитал очередное стихотворное творение Андрея Орлова «Откровения Матильда», посвященное «артисту балета Матильду Ксешинскому».
Часть нового стихотворения посвящена вымышленному 60-летнему работнику Уралвагонзавода, который по сюжету приходится отцом главному герою.
«Мой отец — фрезеровщик Кшесинский Иван,
Он простой, по балетам не ходит,
Он, хочу вам сказать, не последний болван
На уральском вагонном заводе.
Он в свои 60 мужичок ого-го,
Глаз неистовый страстью играет,
Показать, что в наследство я взял от него?
Посмотри, как трико выпирает!»