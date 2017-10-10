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10 октября 2017
15:08  10 октября 2017 0

Михаил Ефремов прочитал стихотворение про «богатое наследство» работника УВЗ. ВИДЕО

Армия-2015. Москва, увз, уралвагонзавод
Один из героев литературного творения работает в Нижнем ТагилеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Актер Михаил Ефремов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зачитал очередное стихотворное творение Андрея Орлова «Откровения Матильда», посвященное «артисту балета Матильду Ксешинскому».

Часть нового стихотворения посвящена вымышленному 60-летнему работнику Уралвагонзавода, который по сюжету приходится отцом главному герою.

«Мой отец — фрезеровщик Кшесинский Иван,

Он простой, по балетам не ходит,

Он, хочу вам сказать, не последний болван

На уральском вагонном заводе.

Он в свои 60 мужичок ого-го,

Глаз неистовый страстью играет,

Показать, что в наследство я взял от него?

Посмотри, как трико выпирает!»

Лев Истомин
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