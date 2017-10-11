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Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
15:11  11 октября 2017 1

Нижний Тагил подарил Екатеринбургу ненужную скульптуру. ФОТО

По замыслу автора, спящая купчиха символизирует достатокФото: Дмитрий Головин

Во дворе здания администрации Екатеринбурга появилась необычная скульптура спящей на кровати женщины с ключами в руках. На работу из металла обратил внимание депутат гордумы Дмитрий Головин.

«Вот такая королевишна появилась в уголке возле заднего крыльца. И где?! В Администрации города Екатеринбурга! Восхищён!» — написал депутат на личной своей странице в Instagram. Как рассказал «URA.RU» пресс-секретарь городской администрации Анатолий Карманов, эту скульптуру на день города Екатеринбургу подарил Нижний Тагил. «Эта купчиха символизирует пожелание Екатеринбургу процветания и благополучия. Сейчас мы определяем место, где ее установить», — пояснили в пресс-службе.

Как выяснило наше агентство, скульптура не была специально изготовлена для Екатеринбурга. Ранее ее создал казахский скульптор Марат Габдрахманов в рамках симпозиума монументального зодчества, который проходил в Нижнем Тагиле в 2015 году. Год она простояла на проспекте Ленина в «Путинграде».

Александр Пономарев
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