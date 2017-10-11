В декабре пройдет ежегодная «Екатерининская ассамблея» — ее центральной частью является аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Сборы потом идут на благотворительность. В этом году по решению организаторов на вырученные деньги будет реализован проект «Мастерская безграничных возможностей» по социализации людей с ограниченными возможностями здоровья через инклюзивную обучающую и трудовую деятельность.
Проект предполагает создание в Екатеринбурге специализированной площадки с оборудованными рабочими местами, на которой люди с инвалидностью смогут получить востребованные трудовые навыки и в перспективе — трудоустройство на местных предприятиях.
«В нашем обществе принято помогать детям. Пока человек с ограниченными возможностями не достиг совершеннолетия, его поддерживают фонды, о нем заботятся родители, но ближе к 18 точек опоры становится все меньше. Проект „Особых людей“ позволит выравнять ситуацию — поможет социализироваться взрослым, определиться с профессией и найти работу подросткам», — поясняет первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.
Кроме того, «Мастерская безграничных возможностей» создаст место творчества и производства, развития инклюзивной культуры, взаимодействия и кооперации.
«Екатеринбургская ассамблея» Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей проводится ежегодно с 2011 года. В этот раз она пройдет 8 декабря.