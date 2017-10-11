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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
11:55  11 октября 2017 0

Уральские бизнесмены решили скинуться на мастерскую для инвалидов

Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, инвалид, тренажерный зал, протез, штанга, спорт, жим лежа
На специальном оборудовании инвалидам помогут адаптироваться к работе на заводахФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В декабре пройдет ежегодная «Екатерининская ассамблея» — ее центральной частью является аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Сборы потом идут на благотворительность. В этом году по решению организаторов на вырученные деньги будет реализован проект «Мастерская безграничных возможностей» по социализации людей с ограниченными возможностями здоровья через инклюзивную обучающую и трудовую деятельность.

Проект предполагает создание в Екатеринбурге специализированной площадки с оборудованными рабочими местами, на которой люди с инвалидностью смогут получить востребованные трудовые навыки и в перспективе — трудоустройство на местных предприятиях.

«В нашем обществе принято помогать детям. Пока человек с ограниченными возможностями не достиг совершеннолетия, его поддерживают фонды, о нем заботятся родители, но ближе к 18 точек опоры становится все меньше. Проект „Особых людей“ позволит выравнять ситуацию — поможет социализироваться взрослым, определиться с профессией и найти работу подросткам», — поясняет первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

Кроме того, «Мастерская безграничных возможностей» создаст место творчества и производства, развития инклюзивной культуры, взаимодействия и кооперации.

«Екатеринбургская ассамблея» Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей проводится ежегодно с 2011 года. В этот раз она пройдет 8 декабря.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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