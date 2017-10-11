В Москве 11—14 октября соберутся представители более 70 стран — членов ООН — в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов — 2017. Руководители ведомств, занимающихся молодежной политикой, обсудят совместные проекты и посетят парад-карнавал в честь международного события.
В пресс-службе фестиваля «URA.RU» рассказали, что в ходе дискуссионных программ участники встречи поговорят о проблемах современного общества, например, обсудят вопросы экологии, понимание роли молодежи в современном мире, вопросы профессиональной ориентации молодого поколения. Одним из итогов встречи станет создание Виртуального секретариата министров по молодежной политике в Facebook.
Также участники познакомятся с разработками инновационного центра «Сколково», высадят аллею в одном из московских парков и посетят парад-карнавал XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Красочное шествие пройдет в Москве 14 октября и по тематике будет напоминать грандиозные праздники от Рио-де-Жанейро до Венеции. В фестивале будут участвовать около 40 тысяч студентов и 850 делегатов со всех уголков планеты. Колонна пройдет от площади Васильевского спуска по набережным Москвы-реки до Южного спортивного ядра в Лужниках. В конце участников ждет четырехчасовой концерт с разными популярными исполнителями.
Открытие министерской встречи состоится 12 октября. В торжественной церемонии будут участвовать посланник генсекретаря ООН по делам молодежи Джайатма Викраманаяке, зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко, министр образования РФ Ольга Васильева, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран.