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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
11:25  12 октября 2017 0

Свердловчанин до полусмерти избил женщину, а потом покончил с собой. ФОТО

После зверского избиения женщина находится в комеФото: Tengrinews

В городе Верхняя Салда в Свердловской области 33-летний местный житель Михаил Нуруш искалечил свою 32-летнюю сожительницу Татьяну Колоткову и покончил с собой.

Что точно произошло межу мужчиной и женщиной до конца не ясно до сих пор. Они были в гостях, что-то отмечали, а потом Татьяна собралась домой, а Михаил не отпускал ее. В результате женщина оказалась с открытым переломом черепа, переломами челюсти и шейных позвонков. После этого Михаил пошел домой и покончил с собой. Татьяну же доставили в екатеринбургскую ГКБ № 23. Она находится в коме, и врачи пока не берутся делать прогнозы.

Происшествие активно обсуждается жителями Верхней Салды в соцсети. Высказываются знакомые и родственники обеих сторон, и что самое странное, практически все сочувствуют не женщине, а мужчине.

«Следственным отделом по городу Верхняя Салда СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по факту смерти данного мужчины», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Проверку же по избиению женщины проводят работники полиции.

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Фото: страница ВК Татьяны Колотковой

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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