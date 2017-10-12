В городе Верхняя Салда в Свердловской области 33-летний местный житель Михаил Нуруш искалечил свою 32-летнюю сожительницу Татьяну Колоткову и покончил с собой.
Что точно произошло межу мужчиной и женщиной до конца не ясно до сих пор. Они были в гостях, что-то отмечали, а потом Татьяна собралась домой, а Михаил не отпускал ее. В результате женщина оказалась с открытым переломом черепа, переломами челюсти и шейных позвонков. После этого Михаил пошел домой и покончил с собой. Татьяну же доставили в екатеринбургскую ГКБ № 23. Она находится в коме, и врачи пока не берутся делать прогнозы.
Происшествие активно обсуждается жителями Верхней Салды в соцсети. Высказываются знакомые и родственники обеих сторон, и что самое странное, практически все сочувствуют не женщине, а мужчине.
«Следственным отделом по городу Верхняя Салда СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по факту смерти данного мужчины», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.
Проверку же по избиению женщины проводят работники полиции.