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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
15:09  12 октября 2017 0

На Урале начался суд по делу хозяев собак, загрызших ребенка

Погибшая Полина с мамойФото: соцсеть

В суде города Тавда состоялось первое заседание по делу местных жителей 54-летнего Эдуарда Канифина и 42-летнего Александра Фомина, собаки которых загрызли семилетнюю девочку Полину.

«Тавдинским межрайонным следственным отделом СКР по Свердловской области расследовалось уголовное дело в отношении двоих жителей деревни Пальмино Таборинского района, 1963 и 1975 годов рождения, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей „причинение смерти по неосторожности“. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание вплоть до 2 лет лишения свободы», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Как ранее писало «URA.RU», 5 февраля Полина играла на горке в центре деревни, возле местного ДК. Две собаки подбежали к девочке и загрызли ее. В тот же день Канифин и Фомин убили своих собак. По словам местных жителей, собаки-убийцы постоянно терроризировали деревню: они безнадзорно бегали по улицам и нападали на овец, кусали людей. Жалобы односельчан собаководы игнорировали.

Адвокату собаковода не нравятся выводы экспертизы, подтвердившей, что именно его собака загрызла девочку
Фото: «URA.RU»

В день похорон Полины Канифин через посредников передал ее родителям 10 тысяч рублей. Больше на контакт с пострадавшей семьей никто из собаководов не выходили.

Адвокат подсудимого заявил ходатайство о том, чтобы исключить из дела экспертизу, которую делали в Санкт-Петербурге, в материалах которой говорится более чем о 150 ранах на теле девочки, нанесенных животными.

«Адвокат Фомина заявила, что экспертиза оформлена с нарушениями: нет полностью имени-отчества эксперта, список литературы на английском языке, — сообщил „URA.RU“ адвокат потерпевших, руководитель адвокатского бюро „Кацайлиди и партнеры“ Андрей Кацайлиди. — Суд рассмотрел это ходатайство, но отклонил его как преждевременное, так как суд еще не перешел к судебному следствию и исследованию доказательств».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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