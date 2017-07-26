14:45 26 июля 2017 0

Экспертиза установила, какие псы загрызли девочку Фото: PxHere

Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение двоим жителям деревни Пальмино в Таборинском районе Свердловской области, чьи псы в феврале 2017 года загрызли насмерть семилетнюю девочку, которая каталась с горки в центре поселка. Об этом «URA.RU» сообщили в управлении СК по Свердловской области. Следствие считает хозяев собак Александра Фомина и Эдуарда Канифина виновными в причинении смерти по неосторожности: им вменяют совершение преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ.

«Несмотря на то, что оба обвиняемых вину не признают, следователями Следственного комитета проведен целый комплекс следственных действий, которые оказались достаточными для предъявления обвинения обоим фигурантам, — рассказал агентству старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. — В частности, по уголовному делу было назначено и проведено несколько судебных молекулярно-генетических экспертиз, в результате установлено, что на одежде и теле погибшей девочки обнаружено ДНК, принадлежавшее обеим собакам».

Как стало известно «URA.RU», экспертиза, которую проводили в Санкт-Петербурге (чтобы исключить малейшую возможность повлиять на ее результаты со стороны подозреваемых), установила, что именно собаки Фомина и Канифина загрызли насмерть 7-летнюю Полину. В ходе исследования эксперты сопоставляли данные судебно-медицинской экспертизы трупа погибшей, обследования ее одежды и анализов, взятых у собак. В результате удалось установить, что именно эти псы искусали девочку. Собака Фомина укусила малышку 93 раза, собака Канифина — 60 раз. Эта экспертиза и позволила следователям предъявить обвинение хозяевам псов.

«В отношении обоих обвиняемых следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в свердловском управлении СКР. — В целях устранения причин и условий, которые привели к случившейся трагедии, органами Следственного комитета в ходе расследования внесен ряд представлений в компетентные органы власти, с требованием принятия комплекса мер по исключению таких обстоятельств впредь». В настоящее время сотрудники СК готовят уголовное дело к передаче в суд.

Две собаки загрызли 7-летнюю девочку в Пальмино возле местного ДК, где ребенок катался с горки на детской площадке. Как позже выяснилось, животные были охотничьими и натасканы на дичь. Хозяева не привязывали собак, и они свободно бегали по деревне. Местные жители жаловались, что псы терроризировали деревню, загрызли всех более слабых собак, нападали на овец, был случай, когда они искусали ребенка. Владельцы псов игнорировали происходящее.