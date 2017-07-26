{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Свердловской области
14:45  26 июля 2017 0

«Псы укусили девочку более 150 раз». На Урале предъявили обвинение хозяевам собак-убийц

Экспертиза установила, какие псы загрызли девочкуФото: PxHere

Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение двоим жителям деревни Пальмино в Таборинском районе Свердловской области, чьи псы в феврале 2017 года загрызли насмерть семилетнюю девочку, которая каталась с горки в центре поселка. Об этом «URA.RU» сообщили в управлении СК по Свердловской области. Следствие считает хозяев собак Александра Фомина и Эдуарда Канифина виновными в причинении смерти по неосторожности: им вменяют совершение преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ.

«Несмотря на то, что оба обвиняемых вину не признают, следователями Следственного комитета проведен целый комплекс следственных действий, которые оказались достаточными для предъявления обвинения обоим фигурантам, — рассказал агентству старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. — В частности, по уголовному делу было назначено и проведено несколько судебных молекулярно-генетических экспертиз, в результате установлено, что на одежде и теле погибшей девочки обнаружено ДНК, принадлежавшее обеим собакам».

Новость по теме
На Урале хозяин собаки-убийцы передал на похороны девочки 10 тысяч рублей

Как стало известно «URA.RU», экспертиза, которую проводили в Санкт-Петербурге (чтобы исключить малейшую возможность повлиять на ее результаты со стороны подозреваемых), установила, что именно собаки Фомина и Канифина загрызли насмерть 7-летнюю Полину. В ходе исследования эксперты сопоставляли данные судебно-медицинской экспертизы трупа погибшей, обследования ее одежды и анализов, взятых у собак. В результате удалось установить, что именно эти псы искусали девочку. Собака Фомина укусила малышку 93 раза, собака Канифина — 60 раз. Эта экспертиза и позволила следователям предъявить обвинение хозяевам псов.

«В отношении обоих обвиняемых следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в свердловском управлении СКР. — В целях устранения причин и условий, которые привели к случившейся трагедии, органами Следственного комитета в ходе расследования внесен ряд представлений в компетентные органы власти, с требованием принятия комплекса мер по исключению таких обстоятельств впредь». В настоящее время сотрудники СК готовят уголовное дело к передаче в суд.

Две собаки загрызли 7-летнюю девочку в Пальмино возле местного ДК, где ребенок катался с горки на детской площадке. Как позже выяснилось, животные были охотничьими и натасканы на дичь. Хозяева не привязывали собак, и они свободно бегали по деревне. Местные жители жаловались, что псы терроризировали деревню, загрызли всех более слабых собак, нападали на овец, был случай, когда они искусали ребенка. Владельцы псов игнорировали происходящее.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров