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14 октября 2017
13 октября 2017
09:33  14 октября 2017 0

Ученые сравнили ливни на Титане с земными ураганами

Ураганные ливни заливают спутник Сатурна один раз в годФото: Википедия

Ученые установили, что на спутнике Сатурна Титане проливаются сильные дожди. Они сравнимы с теми, которые идут на Земле во время ураганов типа «Марии» и «Харви».

Об этом сообщили исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, проведя анализ поверхности космического объекта, пишет «Экономика сегодня». Один из авторов исследования Джонатан Митчел пояснил, что мощные штормы с большим количеством осадков обрушиваются на Титан раз в году. Этот период равен 29,5 года земного цикла.

Ранее известный зонд «Кассини» отослал в NASA фотографии колец Сатурна, которые позволили ученым начать изучение их цветовой гаммы и понять, почему кольца бежевые, несмотря на то что состоят из космической пыли и льда, информирует агентство Nation News.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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