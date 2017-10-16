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Главные новости Челябинской области
10:36  16 октября 2017 0

На Южном Урале пойдет под суд сын бывшего мэра

Поездка Дубровского на Кыштымский радиозавод. Челябинск., стела, кыштым
В местной газете появилось открытое письмо сотрудников организации, которым не платили зарплатуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сына бывшего мэра Кыштыма Вячеслава Щекочихина обвиняют в незаконном получении кредита и невыплате зарплаты. Прокурор уже направил в городской суд материалы уголовного дела в отношении Михаила Щекочихина,

В материалах дела 27 томов. Согласно документам, Михаил Щекочихин, будучи директором ООО «База строительных изделий» (БСИ), задолжал своим сотрудникам, сообщает «Кыштымский рабочий». В 2015 году Михаил Щекочихин входил в число учредителей ООО. Прокуратура занялась проверкой после того, как в местной газете появилось открытое письмо сотрудников организации. В ходе проверки вскрылась история с получением кредита.

Отметим, Вячеслав Щекочихин руководил Кыштымом до 2010 года. После возбуждения уголовного дела по невыплате зарплаты в ООО «База строительных изделий» в его доме прошли обыски.

Альбина Золотухина
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