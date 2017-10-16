На Южном Урале пойдет под суд сын бывшего мэра

Сына бывшего мэра Кыштыма Вячеслава Щекочихина обвиняют в незаконном получении кредита и невыплате зарплаты. Прокурор уже направил в городской суд материалы уголовного дела в отношении Михаила Щекочихина,
В материалах дела 27 томов. Согласно документам, Михаил Щекочихин, будучи директором ООО «База строительных изделий» (БСИ), задолжал своим сотрудникам, сообщает «Кыштымский рабочий». В 2015 году Михаил Щекочихин входил в число учредителей ООО. Прокуратура занялась проверкой после того, как в местной газете появилось открытое письмо сотрудников организации. В ходе проверки вскрылась история с получением кредита.
Отметим, Вячеслав Щекочихин руководил Кыштымом до 2010 года. После возбуждения уголовного дела по невыплате зарплаты в ООО «База строительных изделий» в его доме прошли обыски.