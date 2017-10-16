{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
Главные новости Свердловской области
22:40  16 октября 2017 0

Отставным свердловским главам нашли пять мест в вечной «вертикали» Росселя

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, тунгусов владимир
С ноября 2016 года управляющих округами курирует Владимир Тунгусов (слева)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
все новости сюжета

Главам свердловских муниципалитетов, которым не достанутся должности заместителей министров, уже придумали занятость. За труды на благо области и в интересах сохранения лояльной номенклатуры их решено сделать заместителями глав управленческих округов Свердловской области.

Статья по теме
Куйвашеву предлагают заменить «вертикаль Росселя» на Skype

«Главы округов конечно мужики мощные, все из знают и воспринимают, но они не универсальны, всего разом не охватить, поэтому в замах есть большая нужда. А замы эти должны быть не менее уважаемыми и авторитетными именно в своих территориях. Поэтому и рассматривается такой подход к трудоустройству. Да и главы будут не против, потому что сейчас управляющим должны вернуть статус членов правительства», — заверяет источник в администрации губернатора.

Сами управляющие округами пока не в курсе намерений обладминистрации. «Меня пока ни о чем подобном не уведомляли. Но я удивлен, поскольку давным-давно мы просили заместителей себе и нам в них отказывали под разными объяснениями. Почему вдруг сейчас — неизвестно, все ведь будет, в любом случае, зависеть от губернатора», — объяснил «URA.RU» управляющий Южным управленческим округом Михаил Астахов.

Управленческие округа — Восточный, Западный, Северный, Южный и Горнозаводской — появились в Свердловской области в 1996 году по инициативе губернатора Эдуарда Росселя и стало прототипом «вертикали власти» в стране. В 2014 году тогда еще вице-спикер свердловского Заксобрания Георгий Перский предложил упразднением округов сократить на 150 млн рублей расходы свердловского бюджета. В 2016 году его же аргументами воспользовался и депутат Сергей Семеновых. Известно, что и сегодня тот же разговор поднимается в преддверии очередной правительственной реформы. Однако последнюю точку в этом вопросе губернатор Евгений Куйвашев пока так и не поставил.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров