22:40 16 октября 2017 0

С ноября 2016 года управляющих округами курирует Владимир Тунгусов (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главам свердловских муниципалитетов, которым не достанутся должности заместителей министров, уже придумали занятость. За труды на благо области и в интересах сохранения лояльной номенклатуры их решено сделать заместителями глав управленческих округов Свердловской области.

«Главы округов конечно мужики мощные, все из знают и воспринимают, но они не универсальны, всего разом не охватить, поэтому в замах есть большая нужда. А замы эти должны быть не менее уважаемыми и авторитетными именно в своих территориях. Поэтому и рассматривается такой подход к трудоустройству. Да и главы будут не против, потому что сейчас управляющим должны вернуть статус членов правительства», — заверяет источник в администрации губернатора.

Сами управляющие округами пока не в курсе намерений обладминистрации. «Меня пока ни о чем подобном не уведомляли. Но я удивлен, поскольку давным-давно мы просили заместителей себе и нам в них отказывали под разными объяснениями. Почему вдруг сейчас — неизвестно, все ведь будет, в любом случае, зависеть от губернатора», — объяснил «URA.RU» управляющий Южным управленческим округом Михаил Астахов.

Управленческие округа — Восточный, Западный, Северный, Южный и Горнозаводской — появились в Свердловской области в 1996 году по инициативе губернатора Эдуарда Росселя и стало прототипом «вертикали власти» в стране. В 2014 году тогда еще вице-спикер свердловского Заксобрания Георгий Перский предложил упразднением округов сократить на 150 млн рублей расходы свердловского бюджета. В 2016 году его же аргументами воспользовался и депутат Сергей Семеновых. Известно, что и сегодня тот же разговор поднимается в преддверии очередной правительственной реформы. Однако последнюю точку в этом вопросе губернатор Евгений Куйвашев пока так и не поставил.