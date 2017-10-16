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Главные новости Свердловской области
17:52  16 октября 2017 0

На уральском заводе персонал учат оказывать первую помощь. ФОТО

Практические навыки отрабатывали на манекенеФото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

В Екатеринбурге, на заводе «ВИЗ-Сталь» (входит в группу НЛМК), рабочих начали обучать навыкам оказания первой медицинской помощи. Первые семьдесят пять работников энергетического управления и цеха технического обслуживания и ремонта прошли обучение правилам оказания первой медпомощи. Трехдневная программа образовательного курса направлена на повышение безопасности на производстве.

«Мы стремимся, чтобы каждый работник при необходимости смог быстро сориентироваться в экстренной ситуации и своевременно оказать первую помощь», — сказал «URA.RU» Николай Губин, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности «ВИЗ-Стали».

В рамках курса работникам энергетических служб показывали обучающие видеофильмы, читали лекции об оказании первой помощи при электротравмах, ожогах, вывихах, переломах, кровотечениях и иных экстренных состояниях. Большое внимание было уделено практическим занятиям, проведенных в ролевой форме. Это помогло участникам увидеть и проанализировать типичные ошибки при наложении повязок, бинтовании, остановке кровотечения, проведении реанимационных мероприятий и т. д.

В дальнейшем работники отрабатывали практические навыки на роботе-манекене Максиме, который создан в соответствии с последними достижениями реаниматологии.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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