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15 октября 2017
01:10  18 октября 2017 0

Глава Нижневартовска меняет чиновника, ответственного за жизнь мэрии. Причина — разница во взглядах

Публичные слушания
Методы, используемые Татьяной Вороновой в работе, устарелиФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске уходит в отставку управляющий делами городской администрации Татьяна Воронова. Чиновница была назначена на пост еще при Борисе Хохрякове, и проработала в мэрии почти десять лет. Решение согласовано главой города Василием Тихоновым. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с положением дел в городе.

Информация об уходе Вороновой активно обсуждается информированными горожанами. В качестве слуха запущена версия, что причиной для увольнения Вороновой послужила история с ее якобы поддельным дипломом, полученным по программе «Стратегический менеджмент». Другой источник агентства это объяснение категорически отрицает: Воронова обладает всеми документами, позволяющими проверить подлинность диплома.

Реальная причина отставки управделами кроется в недовольстве руководства мэрии деловыми качествами Вороновой, говорит собеседник в горадминистрации. И подтверждает знакомый депутат муниципальной думы.

Заседание думы в администрации. Нижневартовск., бадина алла
25 октября исполнится ровно год, как мэрию Нижневартовска возглавил Василий Тихонов
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Ее считают несовременной. Были существенные проколы в организации мероприятий. Городу нужен на этом месте человек с более прогрессивными взглядами. А про диплом — это просто информационный вброс. Есть все справки, которые подтверждают, что документ настоящий», — комментирует собеседник агентства.

Помимо Татьяны Вороновой в отставку также отправлены начальник управления по физической культуре и спорту Олег Третяк и директор местного ледового дворца Виталий Стрельцов. Оба функционера также ассоциируются в городе с прежней командой управленцев.

25 октября исполнится ровно год с того момента, когда мэрию Нижневартовска возглавил Василий Тихонов. Нового градоначальника поддержало правительство ХМАО-Югры, возглавляемое губернатором Натальей Комаровой.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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