В Нижневартовске уходит в отставку управляющий делами городской администрации Татьяна Воронова. Чиновница была назначена на пост еще при Борисе Хохрякове, и проработала в мэрии почти десять лет. Решение согласовано главой города Василием Тихоновым. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с положением дел в городе.
Информация об уходе Вороновой активно обсуждается информированными горожанами. В качестве слуха запущена версия, что причиной для увольнения Вороновой послужила история с ее якобы поддельным дипломом, полученным по программе «Стратегический менеджмент». Другой источник агентства это объяснение категорически отрицает: Воронова обладает всеми документами, позволяющими проверить подлинность диплома.
Реальная причина отставки управделами кроется в недовольстве руководства мэрии деловыми качествами Вороновой, говорит собеседник в горадминистрации. И подтверждает знакомый депутат муниципальной думы.
«Ее считают несовременной. Были существенные проколы в организации мероприятий. Городу нужен на этом месте человек с более прогрессивными взглядами. А про диплом — это просто информационный вброс. Есть все справки, которые подтверждают, что документ настоящий», — комментирует собеседник агентства.
Помимо Татьяны Вороновой в отставку также отправлены начальник управления по физической культуре и спорту Олег Третяк и директор местного ледового дворца Виталий Стрельцов. Оба функционера также ассоциируются в городе с прежней командой управленцев.
25 октября исполнится ровно год с того момента, когда мэрию Нижневартовска возглавил Василий Тихонов. Нового градоначальника поддержало правительство ХМАО-Югры, возглавляемое губернатором Натальей Комаровой.