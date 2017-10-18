15:03 18 октября 2017 2

Россель заложил «вертикаль власти», а Тунгусов ее переименовал Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области больше нет управляющих управленческими округами. На заседании правительства в среду, 18 октября, они были переименованы в управляющих администрациями управленческих округов Свердловской области. Никакой существенной разницы в работу чиновников это не привнесет, тем более что сами представители организованной в 1995 году «вертикали Росселя» не поменялись.

Доклад по вопросу «об учреждении должностей государственной гражданской службы» на заседании делал глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. Он же подтвердил и прогноз «URA.RU» о введении управляющих округами в состав правительства, а также об обеспечении их заместителями. Роль последних, как предполагается, будут выполнять недавно отставленные главы муниципалитетов, способные помочь в управлении территориями.