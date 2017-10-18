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18 октября 2017
17 октября 2017
15:03  18 октября 2017 2

Свердловские власти отказались от «вертикали Росселя» — теперь это просто вертикаль

Пресс-конференция, посвященная юбилею первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Екатеринбург, россель эдуард
Россель заложил «вертикаль власти», а Тунгусов ее переименовалФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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В Свердловской области больше нет управляющих управленческими округами. На заседании правительства в среду, 18 октября, они были переименованы в управляющих администрациями управленческих округов Свердловской области. Никакой существенной разницы в работу чиновников это не привнесет, тем более что сами представители организованной в 1995 году «вертикали Росселя» не поменялись.

Доклад по вопросу «об учреждении должностей государственной гражданской службы» на заседании делал глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. Он же подтвердил и прогноз «URA.RU» о введении управляющих округами в состав правительства, а также об обеспечении их заместителями. Роль последних, как предполагается, будут выполнять недавно отставленные главы муниципалитетов, способные помочь в управлении территориями.

Антон Ольшанников
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