Под Ростовом поймали члена «Правого сектора»

Силовики работали со специалистами СКР
Сотрудники ФСБ вместе со Следственным комитетом задержали участника запрещенной в России организации «Правый сектор» на территории Ростовской области.
Роман Терновский неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других массовых мероприятия на Украине, после чего перебрался в Россию, пишет RT.
Мужчину подозревают в распространении пропаганды радикальной организации среди россиян через социальные сети, отмечает «Национальная служба новостей». У задержанного нашли одежду с символикой радикалов.
Российские силовики продолжают работу по установлению и привлечению к ответственности участников «Правого сектора», напоминает газета «Известия».