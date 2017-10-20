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20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Москвы
07:44  20 октября 2017 0

Шесть золотых медалей завоевала Россия на чемпионате мира в Абу-Даби

На "Олимпиаде для рабочих рук" в Арабских Эмиратах Россия выступила успешноФОТО: WorldSkills

В финале чемпионата мира WorldSkills, прошедшем в Абу-Даби, Россия завоевала шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали. Об этом сообщает РИА Новости.

Больше всего медалей наша страна получила в сфере IT-технологий.

Золотом наградили: Леонида Шмакова («технологии системного администрирования»), Константина Ларина (вэб-дизайн), Анну Дербеневу (IT-технологии для бизнеса), Никиту Степина (ювелирное искусство), Глеба Шмонина (грузоперевозки), а также Вадима Полякова (холодильное оборудование и системы кондиционирования).

Серебро получили Павел Фадеев и Андрей Дюбанов (мобильная робототехника), Умар Нуршинов (визуальный мерчандайзинг), Егор Костиков (парикмахерское искусство) и Николай Ларионов (техническое обслуживание грузовой техники).

Бронза — у российского каменщика Рафаэля Лазина.

Ранее в рамках чемпионата в Абу-Даби-2017 сборная российских школьников завоевала все золотые медали на международных презентационных соревнованиях JuniorSkills.

Рита Теркина
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