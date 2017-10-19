Российские школьники завоевали все золотые медали на чемпионате в Абу-Даби

22:59 19 октября 2017 1

Школьники соревновались в графическом дизайне, мобильной робототехнике и электромонтажных работах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сборная России завоевала все три золотые медали на международных презентационных соревнованиях JuniorSkills, которые прошли в рамках 44-го чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Мини-чемпионат для школьников в возрасте от 14 до 16 лет впервые прошел на мировом уровне. Россияне соревновались с представителями Белоруссии, Финляндии и Объединенных Арабских Эмиратов, выполняя задания по графическому дизайну, мобильной робототехнике и электромонтажным работам, пишет РИА «Новости».

Сборная WorldSkillsRussia Junior получила «золото» в каждой из категорий. Гендиректор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» Роберт Уразов подчеркнул, что чемпионат в Абу-Даби может послужить стартом продвижения соревнований школьников на глобальный международный уровень.