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19 октября 2017
Главные новости Москвы
22:59  19 октября 2017 1

Российские школьники завоевали все золотые медали на чемпионате в Абу-Даби

Чемпионат
Школьники соревновались в графическом дизайне, мобильной робототехнике и электромонтажных работахФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сборная России завоевала все три золотые медали на международных презентационных соревнованиях JuniorSkills, которые прошли в рамках 44-го чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Мини-чемпионат для школьников в возрасте от 14 до 16 лет впервые прошел на мировом уровне. Россияне соревновались с представителями Белоруссии, Финляндии и Объединенных Арабских Эмиратов, выполняя задания по графическому дизайну, мобильной робототехнике и электромонтажным работам, пишет РИА «Новости».

Сборная WorldSkillsRussia Junior получила «золото» в каждой из категорий. Гендиректор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» Роберт Уразов подчеркнул, что чемпионат в Абу-Даби может послужить стартом продвижения соревнований школьников на глобальный международный уровень.

Юрий Викторов
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