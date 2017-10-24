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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Свердловской области
22:20  24 октября 2017 0

Новиков подтвердил снятие ареста с земель «Бухты Квинс». СКРИН

Бард Александр Новиков в Следственном комитете Российской Федерации по Свердловской области. Екатеринбург, новиков александр
Бард обратился к подписчикам в соцсетиФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
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Шансонье Александр Новиков попытался документально подтвердить снятие ареста с земли, на которой стоят дома «Бухты Квинс».

На своей странице в Facebook Новиков написал, что пресс-служба СК по Свердловской области ранее «лихорадочно» рассылала опровержение того, что суд вернул ему землю. Бард призвал своих читателей самостоятельно разобраться в происходящем.

При этом Новиков опубликовал постановление Ленинского суда от 23 октября 2017 года. В документе отмечается, что для передачи пайщикам-потерпевшим купленного ими жилья необходимо снять арест с земельного участка под «Бухтой Квинс».

Суд также признал постановление об аресте земли препятствием для передачи жилья пайщикам и обязал следствие «устранить допущенные нарушения».

Ранее Новиков прокомментировал выдвижение Ксении Собчак в президенты.

Олег Теплоухов
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