Шансонье Александр Новиков попытался документально подтвердить снятие ареста с земли, на которой стоят дома «Бухты Квинс».
На своей странице в Facebook Новиков написал, что пресс-служба СК по Свердловской области ранее «лихорадочно» рассылала опровержение того, что суд вернул ему землю. Бард призвал своих читателей самостоятельно разобраться в происходящем.
При этом Новиков опубликовал постановление Ленинского суда от 23 октября 2017 года. В документе отмечается, что для передачи пайщикам-потерпевшим купленного ими жилья необходимо снять арест с земельного участка под «Бухтой Квинс».
Суд также признал постановление об аресте земли препятствием для передачи жилья пайщикам и обязал следствие «устранить допущенные нарушения».
Ранее Новиков прокомментировал выдвижение Ксении Собчак в президенты.