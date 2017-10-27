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27 октября 2017
26 октября 2017
08:10  27 октября 2017 0

Конкурс на реконструкцию квартала у Кремля выиграла компания, связанная с Тимченко

Форум
Иностранцы подозревают, что ценная недвижимость попала в руки бизнесмена из санкционного спискаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выигравшая подряды на реконструкцию зданий возле Кремля компания «ГорКапСтрой-Гарант» может быть связана с бизнесменом Геннадием Тимченко. С таким заявлением выступило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. При этом издание отмечает, что получить подтверждение этой информации не удалось.

Комплекс зданий находится на Москворцекой набережной в нескольких сотнях метров от Кремля. Он включает в себя 33 объекта общей площадью 133 тысячи квадратных метров. Часть домов были построены в 18 веке. Согласно контракту, победитель торгов должен будет провести реконструкцию, при этом одно из зданий должно быть переоборудовано в отель, а часть комплекса переделана под апартаменты.

По данным агентства Reuters выигравшая подряды на реконструкцию зданий возле Кремля и парка «Зарядье» компания «ГорКапСтрой-Гарант» может быть связана с бизнесменом российского миллиардера, владельца Volga Group Тимченко.

Интерес западных СМИ к возможной связи компании «ГорКапСтрой-Гарант» с Тимченко вызван тем, что бизнесмен находится с 2014 года в санкционном списке США.

В этом году в Москве начинается серьезная реконструкция многих объектов. Как напоминают Nation News, в проекте бюджета на 2018—2020 годы заложено порядка 3,3 млрд рублей на реконструкцию фонтанов ВДНХ, 500 млн. из которых планируется потратить до конца 2017 года.

Игорь Чукреев
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