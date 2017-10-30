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30 октября 2017
29 октября 2017
08:15  30 октября 2017 0

Минздрав не одобрил законопроект о продаже алкоголя в Сети

Летние португальские зеленые вина. Екатеринбург, вино, santola, алкоголь
Законопроект противоречит госполитике по уменьшению потребления спиртногоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Законопроект Минфина о легализации продажи спиртного через Интернет не прошел согласование в Минздраве, как говорится в отзыве на проект. Отзыв составил заместитель главы Минздрава Дмитрий Костенников.

Он отметил, что в законопроекте не предусмотрены механизмы, которые ограничивали бы продажу алкоголя несовершеннолетним. У продавца может не быть возможности потребовать документ, удостоверяющий личность покупателя, либо проверить его подлинность, передает слова Костенникова сайт kp.ru.

Также в Министерстве здравоохранения уточнили, что подготовленный Минфином проект закона противоречит госполитике по уменьшению потребления спиртного, сообщает издание.

Напомним, этим летом Минздрав отчитался о борьбе с алкоголизмом. За пять лет, прошедших после подписания закона о запрете рекламы спиртосодержащей продукции и пива, потребление алкоголя упало почти вдвое.

Ксения Томашова
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