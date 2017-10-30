Минздрав не одобрил законопроект о продаже алкоголя в Сети

Законопроект Минфина о легализации продажи спиртного через Интернет не прошел согласование в Минздраве, как говорится в отзыве на проект. Отзыв составил заместитель главы Минздрава Дмитрий Костенников.
Он отметил, что в законопроекте не предусмотрены механизмы, которые ограничивали бы продажу алкоголя несовершеннолетним. У продавца может не быть возможности потребовать документ, удостоверяющий личность покупателя, либо проверить его подлинность, передает слова Костенникова сайт kp.ru.
Также в Министерстве здравоохранения уточнили, что подготовленный Минфином проект закона противоречит госполитике по уменьшению потребления спиртного, сообщает издание.
Напомним, этим летом Минздрав отчитался о борьбе с алкоголизмом. За пять лет, прошедших после подписания закона о запрете рекламы спиртосодержащей продукции и пива, потребление алкоголя упало почти вдвое.