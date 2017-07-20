08:06 20 июля 2017 3

Потребление алкоголя упало почти вдвое Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России продолжает снижаться уровень потребления алкоголя и смертность от отравлений. За пять лет, прошедших после подписания закона о запрете рекламы спиртосодержащей продукции и пива, потребление алкоголя упало почти вдвое, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ,

В 2012 году в РФ смертность составляла 11,4 на 100 тыс. человек, а потребление алкоголя — 12,4 литра на душу населения в год, передает ТАСС со ссылкой на министерство. Федеральный закон, запретивший в интернете и печатных СМИ рекламу такой продукции был подписан 20 июля 2012 года. За время его действия, к 2016 году смертность от отравления алкоголем упала до 5,6 на 100 тыс. человек, а объем потребляемого алкоголя сократился до 10,3 литра в год.

По информации Минздрава РФ, большая часть экономических, социальных и личных проблем являются результатом не алкоголизма, а злоупотребления алкоголем. Согласно данным за 2015 год 61% жителей страны, употребляющих алкоголь, предпочитают крепкие напитки, еще 39% — слабоалкогольные.

Для дальнейшего поддержания положительной тенденции профильное ведомство собирается ввести новые ограничения на продажу алкоголя вместе с другими инициативами по борьбе со злоупотреблением спиртным. Предложение планируется включить в Стратегию формирования здорового образа жизни и контроля неинфекционных заболеваний до 2025 года.