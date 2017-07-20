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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Москвы
08:06  20 июля 2017 3

Минздрав отчитался о борьбе с алкоголизмом. Продавцов спиртного ждут новые ограничения

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, мусор, стекло, алкоголь, разбитые бутылки
Потребление алкоголя упало почти вдвоеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В России продолжает снижаться уровень потребления алкоголя и смертность от отравлений. За пять лет, прошедших после подписания закона о запрете рекламы спиртосодержащей продукции и пива, потребление алкоголя упало почти вдвое, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ,

В 2012 году в РФ смертность составляла 11,4 на 100 тыс. человек, а потребление алкоголя — 12,4 литра на душу населения в год, передает ТАСС со ссылкой на министерство. Федеральный закон, запретивший в интернете и печатных СМИ рекламу такой продукции был подписан 20 июля 2012 года. За время его действия, к 2016 году смертность от отравления алкоголем упала до 5,6 на 100 тыс. человек, а объем потребляемого алкоголя сократился до 10,3 литра в год.

По информации Минздрава РФ, большая часть экономических, социальных и личных проблем являются результатом не алкоголизма, а злоупотребления алкоголем. Согласно данным за 2015 год 61% жителей страны, употребляющих алкоголь, предпочитают крепкие напитки, еще 39% — слабоалкогольные.

Для дальнейшего поддержания положительной тенденции профильное ведомство собирается ввести новые ограничения на продажу алкоголя вместе с другими инициативами по борьбе со злоупотреблением спиртным. Предложение планируется включить в Стратегию формирования здорового образа жизни и контроля неинфекционных заболеваний до 2025 года.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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