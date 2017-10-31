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Главные новости Пермского края
14:09  31 октября 2017 0

В Перми будут судить председателя кооператива, похитившего 15 млн рублей

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Спорные квартиры и имущество обвиняемого на 8,2 млн рублей арестовалиФото: depositphotos.com © URA.RU

В Перми пойдут под суд 42-летний председатель правления ЖСК «Рублевка-Лайт». Его обвиняют в многомиллионном мошенничестве и отмывании денег, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обвиняемый использовал свое служебное положение и похитил у 42 граждан 15,9 млн рублей, вложенных в строительство дома в селе Култаево. Кроме того, он при помощи поддельных документов снял с банковских счетов ЖСК «Рублевка-Лайт» 37,7 млн рублей и путем мнимых договоров купли-продажи присвоил право на имущество, которое оценивалось более чем в 13,5 млн рублей. Полученные деньги он пускал в оборот своей фирмы.

Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу. Все спорные квартиры и имущество обвиняемого на 8,2 млн рублей арестовали.

В ЖСК «Рублевка-Лайт» корреспонденту «URA.RU» сказали, что не станут комментировать ситуацию.

Ранее бывшую замглавы Октябрьского городского поселения в Прикамье приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество и превышение должностных полномочий. Обманув пенсионеров, она заполучила более 700 тысяч рублей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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