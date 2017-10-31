В Перми будут судить председателя кооператива, похитившего 15 млн рублей

В Перми пойдут под суд 42-летний председатель правления ЖСК «Рублевка-Лайт». Его обвиняют в многомиллионном мошенничестве и отмывании денег, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обвиняемый использовал свое служебное положение и похитил у 42 граждан 15,9 млн рублей, вложенных в строительство дома в селе Култаево. Кроме того, он при помощи поддельных документов снял с банковских счетов ЖСК «Рублевка-Лайт» 37,7 млн рублей и путем мнимых договоров купли-продажи присвоил право на имущество, которое оценивалось более чем в 13,5 млн рублей. Полученные деньги он пускал в оборот своей фирмы.
Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу. Все спорные квартиры и имущество обвиняемого на 8,2 млн рублей арестовали.
В ЖСК «Рублевка-Лайт» корреспонденту «URA.RU» сказали, что не станут комментировать ситуацию.
Ранее бывшую замглавы Октябрьского городского поселения в Прикамье приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество и превышение должностных полномочий. Обманув пенсионеров, она заполучила более 700 тысяч рублей.