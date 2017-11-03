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Главные новости Челябинской области
11:22  03 ноября 2017 0

Спасатели нашли тело четвертого утонувшего в челябинском озере. ФОТО

В операции задействованы почти две сотни человекФото: 74.mchs.gov.ru

На Аргазинском водохранилище в ходе работы водолазных групп найдены тела четырех человек, которые отправились плавать на лодке и утонули 1 ноября. Поиски еще одного жителя области продолжаются.

В поисковой операции принимают участие 180 человек, 36 единиц техники и девять плавательных средств. Также используется вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС и беспилотники, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Ранее «URA.RU» писало о том, что на озере Аргази в Аргаяшском районе лодка с людьми не должна была выходить в плавание, так как сезон навигации был окончен еще 15 октября. Из-за этого базу отдыха ждет серьезное разбирательство.

«Им не имели права выдавать эту лодку. С базой, за которой закреплено плавсредство, будут серьезно разбираться», — заверил корреспондента «URA.RU» вице-губернатор региона Олег Климов.

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В операции участвуют почти две сотни человек Фото: chelspasatel.ru

Лев Истомин
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