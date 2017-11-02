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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
16:51  02 ноября 2017 0

«Они вообще не должны были быть на воде!». Новые подробности трагедии на  челябинском озере. ВИДЕО

На Аргазях продолжают искать погибшихФОТО: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

С базой отдыха на озере Аргази в Аргаяшском районе, где погибли пять человек, будут разбираться правоохранительные органы, сообщил «URA.RU» вице-губернатор Челябинской области Олег Климов. По его словам, лодка с людьми вообще не должна была выйти на озеро. Навигационный сезон на водоемах закончился 15 октября. Все плавсредства для отдыха на воде должны оставаться на базах отдыха.

«Им не имели права выдавать эту лодку. С базой, за которой закреплено плавсредство, будут серьезно разбираться. — заявил „URA.RU“ Олег Климов. — В казанке, которая перевернулась первой, только двое были в спасжилетах. Один из них спасся. Второй был на девушке, но она захлебнулась в волнах. Ее тело потому и прибило к берегу, потому что была в спасжилете. Еще один выжил и добрался до берега, потому что умел хорошо плавать».

По словам Климова, сотрудники полиции, поспешившие на помощь пострадавшим, также были без спасжилетов. Оба полицейских, сумевшие поднять на борт своей лодки всех тонувших, также погибли. Плавсредство не выдержало семерых и перевернулось.

В водах озера продолжают искать тела четверых человек. По распоряжению губернатора Бориса Дубровского, семьям полицейских, погибшим при спасении утопающих, будет выделена материальная помощь. Глава региона также дал поручения разобраться в причинах трагедии, случившейся из-за грубых нарушений правил безопасности.

В СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По предварительным данным, те пятеро человек, что отправились на прогулку по озеру, были пьяны.

Альбина Золотухина
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