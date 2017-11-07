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Главные новости Свердловской области
12:35  07 ноября 2017 0

Екатеринбуржцы не увидят парад планет из-за плохой погоды

По мнению астрономов, ноябрь — плохой месяц для наблюдений за небомФото: pozdravish.ru

Жители Екатеринбурга не смогут увидеть масштабный звездный дождь, который прольется на Землю в ночь с 16 на 17 ноября. «Синоптики обещают плохую погоду, Это нормально для ноября в Екатеринбурге.Сейчас могу сказать, что вероятность не более 10%, что мы увидим чистое небо», — рассказал «URA.RU» астроном Владилен Санакоев.

По прогнозу астрономов, землян ожидает красивейшее зрелище, если позволит погода. В небе будет виден метеорный поток Леониды, а также соединение Венеры и Юпитера

Соединение Венеры и Юпитера можно будет увидеть утром при условии безоблачной погоды. Земля войдет в метеорный поток 6 ноября. Пик наступит в 19.00, 17 ноября, ожидается до 20 метеоров в час в зените. Окончание действия потока Леониды произойдет 30 ноября.

Александр Лукманов
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