В аварии в Пермском крае погибла мать с дочерьми. ФОТО

Причина аварии пока неизвестна
Водитель иномарки на трассе Пермь — Березники выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. Пострадала семья из пяти человек: мать и две ее дочери погибли.
ДТП произошло на 59 километре трассы. Причина, по которой водитель автомобиля Джилли выехал на встречную полосу, пока неизвестна, сообщили в пресс-службе ГИБДД Пермского края. Иномарка столкнулась с УАЗ Пикап.
В результате аварии в Джилли погибла женщина, а также ее 6-летняя и 8-летняя дочери. Водитель и еще один несовершеннолетний ребенок получили травмы. Также пострадала и пассажирка УАЗа. Все пострадавшие госпитализированы.
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