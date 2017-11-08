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11:22  08 ноября 2017 0

В аварии в Пермском крае погибла мать с дочерьми. ФОТО

Причина аварии пока неизвестнаФото: пресс-служба ГИБДД Пермского края

Водитель иномарки на трассе Пермь — Березники выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. Пострадала семья из пяти человек: мать и две ее дочери погибли.

ДТП произошло на 59 километре трассы. Причина, по которой водитель автомобиля Джилли выехал на встречную полосу, пока неизвестна, сообщили в пресс-службе ГИБДД Пермского края. Иномарка столкнулась с УАЗ Пикап.

В результате аварии в Джилли погибла женщина, а также ее 6-летняя и 8-летняя дочери. Водитель и еще один несовершеннолетний ребенок получили травмы. Также пострадала и пассажирка УАЗа. Все пострадавшие госпитализированы.

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Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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