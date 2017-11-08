В Екатеринбурге благодаря адвокату задержали полицейского: «Это уже тренд»

В Екатеринбурге задержан сотрудник УБЭП, подозреваемый в получении взятки. По данным источника «URA.RU» в правоохранительных органах, на полицейского дал показания его друг и бывший коллега, а ныне адвокат Игорь Жабокрик, который снимает квартиру у этого полицейского. Известно, что задержан один из старейших работников управления.
«Это уже просто тренд какой-то, когда адвокаты в Екатеринбурге сдают полицейских, участвуют в оперативно-розыскных мероприятиях. Хотя по статусу адвокатам не положено участвовать в таких ОРМ», — сообщил источник.
В пресс-службе ФСБ, СКР и ГУ МВД Свердловской области пока не комментируют задержание.
«Всему свое время. Делать скоропалительные выводы на данном этапе разбирательства преждевременно. Вместе с тем отмечу: если причастность должностного лица к противоправному деянию найдет свое подтверждение, последуют оперативно меры реагирования», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.