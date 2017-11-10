07:45 10 ноября 2017 0

В США решается вопрос о поставках вооружения на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источники газеты Wall Street Journal в американском правительстве сообщили, что Вашингтон предоставит Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin. В Белом доме эту информацию официально опровергают.

«Это неправда», — приводит RT слова представителя Белого дома Майкла Энтона.

Как ранее сообщала Федеральная служба новостей, ранее конгресс США в рамках военного бюджета на 2018 год согласовал выделение Украине 350 миллионов долларов на «военную помощь». Как отмечает агентство Nation news, «помощь» включает в себя и поставки летального вооружения.

Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что дал принципиальное согласие на поставки Украине летального оружия.